دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و نساجی مازندران در هفته نهم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.

هفته نهم لیگ برتر فوتبال، توقف فولاد مقابل نساجی

هفته نهم لیگ برتر فوتبال، توقف فولاد مقابل نساجی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فولاد و نساجی در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه فولاد آره‌نای اهواز به مصاف هم رفتند و این دیدار با تساوی بدون به پایان رسید.

فرهاد امینی با کمک‌های فرهاد مروجی و سعید زیبا قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.

این اولین تساوی فولاد پس از ۳ برد متوالی بود. فولاد با تک امتیاز این دیدار، ۱۶ امتیازی شد و در رده پنجم قرار گرفت و نساجی هم با کسب سومین مساوی متوالی، با ۱۰ امتیاز در رده دهم قرار دارد.