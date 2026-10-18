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دیدار تیمهای فولاد خوزستان و نساجی مازندران در هفته نهم لیگ برتر فوتبال با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فولاد و نساجی در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه فولاد آرهنای اهواز به مصاف هم رفتند و این دیدار با تساوی بدون به پایان رسید.
فرهاد امینی با کمکهای فرهاد مروجی و سعید زیبا قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.
این اولین تساوی فولاد پس از ۳ برد متوالی بود. فولاد با تک امتیاز این دیدار، ۱۶ امتیازی شد و در رده پنجم قرار گرفت و نساجی هم با کسب سومین مساوی متوالی، با ۱۰ امتیاز در رده دهم قرار دارد.