معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز از آمادگی این استان برای گسترش مبادلات تجاری با ترکیه خبر داد و گفت: توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید مشترک و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، محور‌های اصلی همکاری اقتصادی البرز با طرف ترکیه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مجتبی بوربور در نشست با رایزن گردشگری ترکیه در البرز، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، تولیدی و فناورانه استان اظهار کرد: البرز علاوه بر برخورداری از صنایع متنوع و واحدهای تولیدی فعال، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی دارد و می‌تواند به یکی از شرکای تجاری قابل‌توجه فعالان اقتصادی ترکیه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه هدف از تعاملات اقتصادی باید دستیابی به نتایج عملی باشد، افزود: معرفی توانمندی‌های دو طرف زمانی ارزشمند است که به شکل‌گیری قراردادهای تجاری، افزایش صادرات، اجرای طرح‌های مشترک و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری منجر شود.

بوربور با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان بیان کرد: صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و تجهیزات صنعتی، در کنار فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، زمینه‌های متنوعی برای همکاری با شرکت‌های ترکیه‌ای فراهم کرده‌اند. این ظرفیت‌ها می‌توانند بستر مناسبی برای انتقال فناوری، تأمین تجهیزات، توسعه محصولات و راه‌اندازی خطوط تولید مشترک باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی را از دیگر زمینه‌های مستعد همکاری دانست و گفت: تولید محصولات کشاورزی و باغی، فرآوری، بسته‌بندی و عرضه محصولات غذایی، فرصت‌هایی برای گسترش مبادلات تجاری و دسترسی تولیدکنندگان البرزی به بازارهای جدید ایجاد می‌کند.

وی موقعیت جغرافیایی البرز و همجواری آن با تهران را از مزیت‌های اقتصادی استان برشمرد و افزود: قرار گرفتن البرز در مسیر ارتباطی استان‌های مهم کشور و برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی و توزیعی، شرایط مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

بوربور در تشریح راهکارهای توسعه صادرات، پیشنهاد کرد فهرستی از محصولات و توانمندی‌های صادراتی استان تهیه و در اختیار طرف ترکیه‌ای قرار گیرد تا زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان البرزی با خریداران و واردکنندگان ترکیه‌ای فراهم شود.

وی تأکید کرد: شناسایی نیازهای واقعی بازار ترکیه، آگاهی از استانداردهای موردنیاز و بررسی ضوابط ورود کالا، از پیش‌شرط‌های توسعه صادرات است و می‌تواند به فعالان اقتصادی استان کمک کند تا با شناخت دقیق‌تری برای حضور در این بازار برنامه‌ریزی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، سرمایه‌گذاری مشترک را یکی دیگر از محورهای پیشنهادی همکاری عنوان کرد و گفت: آمادگی داریم فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان را به فعالان اقتصادی ترکیه معرفی کنیم و زمینه مذاکره میان سرمایه‌گذاران خارجی و واحدهای صنعتی و تولیدی البرز را فراهم آوریم.

وی افزود: شناسایی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، بررسی زمینه‌های مشارکت و دریافت پیشنهادهای مشخص از سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های مشترک را هموار کند و زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی را فراهم سازد.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان البرز اظهار کرد: ایجاد ارتباط میان شرکت‌های فناور استان و مجموعه‌های اقتصادی ترکیه می‌تواند زمینه همکاری در توسعه فناوری، تولید محصولات جدید، تأمین تجهیزات و حضور در بازارهای مشترک را گسترش دهد.