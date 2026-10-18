به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سلامت و تبریک این روز، به تشریح آخرین وضعیت نیروی انسانی بخش پرستاری استان پرداخت و گفت: «در حال حاضر، ۵۱۷۱ پرستار در مراکز درمانی استان قم مشغول به فعالیت و خدمت‌رسانی به مردم شریف و بیماران هستند که از این تعداد، ۲۱۵۹ نفر در بخش دولتی و ۳۰۱۲ نفر دربخش خصوصی اشتغال دارند.

دکتر علی ابرازه، با تأکید بر نقش بی‌بدلیل و حیاتی جامعه پرستاری در نظام سلامت و صیانت از جان بیماران افزود: پرستاران با صبر، تعهد اخلاقی و تخصص خود، بار سنگین درمان را به دوش می‌کشند و خدمت به این قشر زحمتکش، وظیفه‌ای همگانی و الهی است.

در پایان این مراسم از ۱۲ پرستار نمونه کشوری و همچنین جمعی از پرستاران نمونه استانی با اهداء لوح سپاس قدر دانی شد.