ناصر گروسی، رئیس شورای سابق استان البرز، گفت: نظارت شوراهای اسلامی نباید فقط به عملکرد شهرداری‌ها محدود شود و شوراها باید به مطالبات مردم در حوزه‌هایی مانند محیط زیست، سلامت، حمل‌ونقل و رفاه اجتماعی نیز رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، ناصر گروسی در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان البرز با اشاره به جایگاه قانونی شوراهای اسلامی اظهار کرد: شوراها از ارکان تصمیم‌گیری کشور به شمار می‌روند و شکل‌گیری آن‌ها با هدف تقویت مشارکت مردم در اداره امور شهرها و روستاها، زمینه حضور مستقیم‌تر شهروندان در فرایند تصمیم‌سازی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به مبانی دینی و قانونی فعالیت شوراها افزود: مشورت و بهره‌گیری از دیدگاه‌های مختلف از اصول مورد تأکید در آموزه‌های دینی است و قانون اساسی نیز با پیش‌بینی جایگاه شوراهای اسلامی، بر نقش مشارکت مردم در اداره امور محلی تأکید دارد.

رئیس شورای سابق استان البرز، ارتباط مستقیم با شهروندان را یکی از الزامات شناسایی دقیق مسائل شهری دانست و گفت: حضور در مساجد و محلات، برگزاری نشست‌های تخصصی و گفت‌وگو با گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله راه‌های دریافت مطالبات مردم است؛ با این حال، استفاده بیشتر از ظرفیت انجمن‌های تخصصی و تشکل‌های مردمی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و پیگیری مؤثرتر آن‌ها کمک کند.

گروسی با انتقاد از محدود شدن بخش قابل توجهی از فعالیت شوراها به مسائل شهرداری تصریح کرد: وظایف شوراهای اسلامی نباید صرفاً در چارچوب امور اجرایی و خدماتی شهرداری تعریف شود، بلکه موضوعات مرتبط با زندگی روزمره مردم نیز باید در فرایند نظارت و پیگیری شوراها جایگاه مشخصی داشته باشند.

وی مسائل حوزه بهداشت و درمان، دسترسی به دارو و خدمات پزشکی، حفاظت از محیط زیست، حمل‌ونقل و رفاه اجتماعی را از جمله موضوعات مهم در این زمینه برشمرد و افزود: شوراها باید در چارچوب اختیارات قانونی خود، مسائل مرتبط با این حوزه‌ها را شناسایی و از دستگاه‌های مسئول پیگیری کنند.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش اهمیت مسائل معیشتی در زندگی شهروندان، رسیدگی به مشکلات محلی و پیگیری مطالبات روزمره مردم را ضروری دانست و بر تقویت نظارت شوراها بر عملکرد مجموعه‌های مرتبط با مدیریت شهری تأکید کرد.

گروسی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به برخی طرح‌های عمرانی کرج اشاره کرد و توسعه ورودی‌های شهر، احداث پل سوم خرداد مهرشهر، تکمیل پل حصارک و اجرای زیرگذر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را از جمله پروژه‌های مرتبط با بهبود تردد شهری و کاهش مشکلات ترافیکی عنوان کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ایفای کامل مسئولیت‌های قانونی شوراهای اسلامی اظهار کرد: تقویت ارتباط مستمر با شهروندان، پیگیری مطالبات در حوزه‌های مختلف و نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌های مسئول، از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش شوراها را در حل مسائل محلی پررنگ‌تر کند.