به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» با هدف پیوند دادن درآمد‌های مالیاتی با نیاز‌های واقعی مناطق اجرا می‌شود و به مودیان مشمول این امکان را می‌دهد که مالیات خود را به طرح‌های اولویت‌دار محل سکونت و فعالیت خود اختصاص دهند.

پایان آبان آخرین فرصت ارائه اظهارنامه و تعیین تکلیف مالیات مقطوع برای مشمولان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است.