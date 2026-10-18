رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت‌های منطقه، هشدار داد: در صورت تخصیص امکانات به شرکت‌های هوش مصنوعی که در قتل کودکان ما شریک هستند، با واکنش ما روبه‌رو خواهید شد.

هشدار قالیباف به دولت‌ها و سرمایه‌گذاران منطقه

هشدار قالیباف به دولت‌ها و سرمایه‌گذاران منطقه

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: نهاد مدیریت داده‌های خلیج فارس در راه است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما

آقای قالیباف خطاب به دولت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های منطقه، نوشت: توصیه می‌کنیم هیچ منبعی را در اختیار شرکت‌های هوش مصنوعی یا داده‌ای قرار ندهید که به تجاوز‌های نظامی کمک می‌کنند یا در کشتار کودکان دست دارند . نه تأمین مالی، نه سهام، نه زمین، نه انرژی.