رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دولتهای منطقه، هشدار داد: در صورت تخصیص امکانات به شرکتهای هوش مصنوعی که در قتل کودکان ما شریک هستند، با واکنش ما روبهرو خواهید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: نهاد مدیریت دادههای خلیج فارس در راه است.
آقای قالیباف خطاب به دولتها، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای منطقه، نوشت: توصیه میکنیم هیچ منبعی را در اختیار شرکتهای هوش مصنوعی یا دادهای قرار ندهید که به تجاوزهای نظامی کمک میکنند یا در کشتار کودکان دست دارند. نه تأمین مالی، نه سهام، نه زمین، نه انرژی.
رئیس مجلس هشدار داد: هر کس به آنان یاری برساند، با اقدام قهری ما روبهرو خواهد شد.