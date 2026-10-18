نگاهی به فرهنگ و هنر استان قم در چهارسوی آخرین هفته مهر ۱۴۰۵
چهار سوی فرهنگ و هنر یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ استان قم به نمایشگاه عکس و نقاشی و اجرای دو نمایش پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،چهار سوی فرهنگ و هنر این هفته به نمایشگاه «صفر تا صفر» آثاری از مرتضی پاهنگ، عکاس مستند و خیابانی تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در مقابل محوطه خانه تاریخی زند قم، واقع در خیابان انقلاب (چهارمردان)، کوچه ۱۷، فرعی ۸، نمایشگاه خوشنویسی زمزمه نغمههای حیدر بابا شامل ۲۳ اثرخوشنویسی در سبک خط عثمانی از هنرمند خطاط حکیمه رفیعی در نگارستان اشراق و نمایش «بگو حرام» درپلاتو مشاهیر تالار فرهنگ وهنر استان قم واجرای نمایش حوضچه در پلاتو ماه پرداخته است.