نگاهی به فرهنگ و هنر استان قم در چهارسوی آخرین هفته مهر ۱۴۰۵

چهار سوی فرهنگ و هنر یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ استان قم به نمایشگاه عکس و نقاشی و اجرای دو نمایش پرداخته است.