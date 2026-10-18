زنگ المپیاد ورزشی در مدارس دهدشت به صدا درآمد
المپیاد ورزشی دانشآموزان در ۶ رشته ورزشی و با حضور مسئولان شهرستان کهگیلویه، بهصورت نمادین در دبستان حضرت اسماعیل دهدشت آغاز شد.
این آیین بهصورت نمادین در دبستان حضرت اسماعیل دهدشت و با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد و دانشآموزان در ۶ رشته ورزشی، توانمندیها و مهارتهای خود را به نمایش گذاشتند.
رئیس آموزشوپرورش دهدشت، با اشاره به هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهر تا ۲ آبانماه، هدف از برگزاری این المپیاد را شناسایی دانشآموزان مستعد و علاقهمند به ورزش عنوان کرد و افزود: این برنامه فرصتی برای کشف استعدادهای ورزشی دانشآموزان و فراهمکردن زمینه پیشرفت آنان در عرصههای ورزشی شهرستانی، کشوری و بینالمللی است.
علی بیناپورجعفری، با اشاره به نقش مدارس در پرورش قهرمانان ورزشی ادامه داد: بسیاری از ورزشکاران موفق کشور، فعالیت خود را از مدارس آغاز کردهاند و با شناسایی استعدادها و حمایت از دانشآموزان ورزشکار، میتوان زمینه حضور آنان را در میادین ورزشی فراهم کرد.