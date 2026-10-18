به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، هم‌زمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، زنگ المپیاد ورزشی دانش‌آموزان در مدارس شهرستان کهگیلویه به صدا درآمد.

این آیین به‌صورت نمادین در دبستان حضرت اسماعیل دهدشت و با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد و دانش‌آموزان در ۶ رشته ورزشی، توانمندی‌ها و مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس آموزش‌وپرورش دهدشت، با اشاره به هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان‌ماه، هدف از برگزاری این المپیاد را شناسایی دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند به ورزش عنوان کرد و افزود: این برنامه فرصتی برای کشف استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه پیشرفت آنان در عرصه‌های ورزشی شهرستانی، کشوری و بین‌المللی است.