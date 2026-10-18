عضو شورای چهارم اسلامی شهر کرج با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه حمل‌ونقل عمومی، تکمیل مترو، هوشمندسازی خدمات شهری را از مهم‌ترین مطالبات مردم از مدیریت شهری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، باغستانی در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان البرز با اشاره به تغییر نیازها و انتظارات شهروندان در عصر فناوری اظهار کرد: مدیریت شهری باید متناسب با تحولات روز حرکت کند و با توسعه سامانه‌های الکترونیکی، امکان دریافت خدمات شهری را بدون مراجعه حضوری برای مردم فراهم سازد.

وی افزود: هوشمندسازی فرایندهای اداری علاوه بر کاهش مراجعات غیرضروری و تسریع در ارائه خدمات، می‌تواند با افزایش شفافیت و کاهش زمینه‌های فساد و تبعیض، به ارتقای اعتماد عمومی و رضایت شهروندان کمک کند.

این عضو پیشین شورای شهر کرج با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات هوشمند، بر ضرورت تداوم این مسیر و بهره‌گیری بیشتر از فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های دیجیتال می‌تواند کارآمدی مدیریت شهری را افزایش دهد و پاسخگویی به مطالبات مردم را بهبود بخشد.

باغستانی توسعه مترو را از دیگر مطالبات مهم شهروندان کرج دانست و بیان کرد: با وجود پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده در دوره‌های مختلف مدیریت شهری، این پروژه همچنان به سطح مطلوب مورد انتظار نرسیده است؛ ازاین‌رو، شورای جدید باید با پیگیری مستمر، تقویت تعامل با دستگاه‌های ملی و تلاش برای جذب اعتبارات موردنیاز، روند اجرای این طرح را شتاب بخشد.

وی همچنین با اشاره به تأثیر مستقیم وضعیت معابر و جلوه‌های بصری شهر بر رضایت عمومی خاطرنشان کرد: ساماندهی تابلوهای شهری، رسیدگی به ناهمواری‌های خیابان‌ها و رفع نارسایی‌های معابر باید در برنامه‌های مدیریت شهری جایگاه ویژه‌ای داشته باشد تا شهروندان بتوانند از محیطی ایمن‌تر، زیباتر و برخوردار از خدمات مطلوب‌تر بهره‌مند شوند.

عضو شورای چهارم اسلامی شهر کرج، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی را نیز از ضرورت‌های توسعه شهری برشمرد و افزود: افزایش فعالیت فرهنگسراها، گسترش ورزش در محلات و حمایت از تشکل‌های مردمی می‌تواند زمینه مشارکت اجتماعی، افزایش نشاط عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان را فراهم کند.

وی با اشاره به تجربه همکاری میان شورای شهر، شهرداری، آموزش‌وپرورش و مجموعه‌های ورزشی در اجرای برنامه‌های سلامت‌محور و ورزش محلات اظهار کرد: هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود، راهکاری مؤثر برای اجرای برنامه‌های اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای مختلف شهروندان است.

باغستانی در ادامه با اشاره به اقدامات دوره چهارم شورای شهر کرج در حوزه درمان گفت: در آن دوره، با مشارکت شورا، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط، اقداماتی برای تأمین زمین و توسعه زیرساخت‌های درمانی انجام شد.

وی افزود: در نتیجه این همکاری‌ها، زمینه اضافه‌شدن حدود یک‌هزار و ۴۰۰ تخت درمانی به ظرفیت درمانی کرج فراهم شد؛ ظرفیتی که اهمیت توسعه زیرساخت‌های سلامت را، به‌ویژه در دوران شیوع کرونا، بیش از پیش نمایان کرد.

این عضو پیشین شورای شهر کرج همچنین با اشاره به تجربه همکاری دستگاه‌های مختلف در حوزه ساماندهی متکدیان تأکید کرد: بسیاری از مسائل شهری با اقدامات جزیره‌ای قابل حل نیستند و تحقق نتایج مطلوب، نیازمند هماهنگی میان نهادهای مسئول، تقسیم وظایف مشخص و پیگیری مستمر است.

باغستانی در پایان تصریح کرد: شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری کرج برای پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم باید توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، هوشمندسازی خدمات، بهبود وضعیت معابر و گسترش امکانات فرهنگی و ورزشی را در کنار تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی دنبال کنند؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش کارآمدی مدیریت شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.