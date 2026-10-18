مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از برگزاری ۳۰ عنوان برنامه فرهنگی، هنری و ادبی در نقاط مختلف استان به مناسبت رویداد ملی «ایران جان؛ مرکزی ایران» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: به مناسبت رویداد ملی «ایران جان؛ مرکزی ایران» محافل ادبی در شهرستان‌های آشتیان، کمیجان و دلیجان و همچنین روستای وفس و شهر ساوه برگزار می‌شود.

علی ایزدی افزود: برگزاری نمایش، نمایشگاه خوشنویسی بانوان و بازدید از گالری دارابی‌منش، از استادان خوشنویسی استان در خیابان شهید شیرودی، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به مناسبت هفته فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین از اجرای نمایش زندگی قائم مقام فراهانی با حضور بازیگران شناخته‌شده و همراهی گروه موسیقی اصیل ایرانی خبر داد و گفت: این نمایش به همت انجمن آثار و مفاخر کشور تهیه شده و با حمایت و هماهنگی‌های انجام‌شده، روز‌های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ مهرماه، هم‌زمان با روز اراک و سالروز صدارت امیرکبیر، ساعت ۱۹ در دبیرستان صمصامی اراک اجرا خواهد شد.

ایزدی با اشاره به مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و هنری استان در این رویداد افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، انجمن هنر‌های نمایشی، انجمن موسیقی، انجمن هنر‌های تجسمی و دیگر بخش‌های فعال فرهنگی، در مجموع ۳۰ عنوان برنامه در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و قرآنی برای مردم استان تدارک دیده‌اند.