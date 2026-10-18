با اجرای عملیات بهسازی و نوسازی تجهیزات شبکه ارتباطات سیار ، احتمال ایجاد اختلال دربخشی از شبکه تلفن همراه خراسان شمالی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌بر اساس اطلاعیه شرکت مخابرات خراسان شمالی ، برای اجرای عملیات بهسازی و نوسازی تجهیزات شبکه ارتباطات سیار استان در بامداد فردا دوشنبه که از ساعت ۱ دقیقه بامداد آغاز می‌شود و ۶ ساعت ادامه می یابد.

در اجرای این عملیات احتمال ایجاد اختلال و یا قطع در شبکه تلفن همراه مشترکان شهرستانهای بجنورد، شیروان، فاروج و جاجرم ، وجود دارد.

مشترکان استان در صورت تاخير بيش از این مدت، با شماره تلفن ۲۰۲۱ واحد روابط عمومي تماس بگیرید.