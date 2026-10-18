نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس ضمن هشدار نسبت به اختصاص ۷۰ درصد درآمد خانواده‌ها به اجاره‌بها، خواستار تسریع اورژانسی واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین با محوریت بررسی چالش‌های نظام سلامت، وضعیت پرستاران و آخرین اقدامات اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان قزوین، با حضور فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و ناظر پارلمانی در ستاد ملی جمعیت و در ادامه با ارتباط تلفنی با مدیران استانی پیگیری شد و ابعاد مختلف این چالش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بحران کمبود شدید پرستار و وضعیت هشداردهنده شاخص‌های درمانی در قزوین

فاطمه محمدبیگی در بخش نخست این گفتگو با اشاره به فرارسیدن روز پرستار (زادروز حضرت زینب س) و تبریک این روز به مدافعان سلامت به تشریح وضعیت بحرانی کادر درمان پرداخت و گفت: نسبت پرستار به تخت فعال در استان قزوین تنها ۱/۰۸ است؛ این در حالی است که میانگین کشوری ۱/۸ و استاندارد جهانی بین ۲ تا ۳ پرستار به ازای هر تخت فعال برآورد می‌شود که این شکاف عمیق، فشار کاری طاقت‌فرسایی را بر دوش پرستاران قزوینی تحمیل کرده است.

وی با اشاره به مقایسه این شاخص در استان‌های همجوار افزود: استان البرز با شاخص ۰/۹۹، قم با ۱/۲۴، مرکزی با ۱/۴ و زنجان با ۱/۴ وضعیت متفاوتی دارند و قزوین از این حیث با چالش جدی روبه‌روست.

نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به طرح کلان جبران کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور یادآور شد: این طرح با جذب اولیه ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر آغاز شد، اما متأسفانه با تغییرات دولت، شهادت رئیس‌جمهور شهید و تحولات اخیر متوقف شد. با این حال، جلسات فشرده‌ای با سازمان امور استخدامی برگزار شده و همچنین خبر‌های خوبی در راه است که سازمان تامین اجتماعی نیز به زودی ۴۰۰۰ پرستار جدید را استخدام خواهد کرد.

مهم‌ترین مطالبات صنفی پرستاران؛ از فوق‌العاده خاص تا معوقات بیمه‌ای

محمدبیگی به مطالبات بر زمین‌مانده کادر درمان اشاره کرد و افزود: عدم اجرای کامل «فوق‌العاده خاص»، عدم لحاظ واقعی شرایط سخت‌کار، پایین بودن نرخ اضافه‌کار، تأخیر‌های طولانی در پرداخت کارانه و معوقات از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های بیمه و همچنین عمل نکردن به تعهدات قانونی مربوط به پرستاران طرحی در مناطق محروم، از مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر است.

وی با اشاره به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری طی ۳ سال گذشته خاطرنشان کرد: اگرچه این قانون بین ۴ تا ۵ میلیون تومان به حقوق پرستاران اضافه کرد، اما تورم شدید موجود در جامعه اثر آن را تا حد زیادی کم‌رنگ کرد. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس فردا بعدازظهر نیز نشستی تخصصی با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت برای رسیدگی همه‌جانبه به این چالش‌ها برگزار خواهد کرد.

هشدار نسبت به سقوط نرخ باروری و ضرورت اجرای قانون جوانی جمعیت

رئیس فراکسیون جمعیت مجلس در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر اهمیت استراتژیک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت: نرخ کلی باروری در کشور حدود ۱/۳ است، اما این شاخص در شهر قزوین ۱/۱ و میانگین کل استان ۱/۲ گزارش شده است؛ البته این آمار در برخی شهرستان‌ها متفاوت است و در آوج ۱/۵ و در آبیک ۱/۹ ثبت شده است. همچنین میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۸/۸ سال و برای زنان ۲۴/۳ سال است و میانگین سن والدین در نخستین فرزندآوری برای مادران ۲۷/۶ و برای پدران ۳۲/۴ سال است که نشان‌دهنده تأخیر نگران‌کننده در سن تشکیل خانواده و فرزندآوری است.

وی با اشاره به وجود ۲۷۳ ماده قانونی و مشوق‌های حمایتی از جمله مرخصی زایمان، واگذاری خودرو به مادران، تخصیص زمین به خانواده‌های سه فرزندی و بیشتر، تسهیلات بانکی و حمایت از مادران شاغل و دانشجو خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تغییر الگو‌های ذهنی زمان‌بر است و صرف مشوق‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی همه‌چیز را در کوتاه‌مدت تغییر دهد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد فرزندآوری از فرزند دوم به سوم و بالاتر در میان خانواده‌های مشمول مشوق‌ها بین ۱۶ تا ۲۵ درصد رشد داشته است. دریافت این تسهیلات نه‌تنها دلگرمی خانواده‌ها را در پی داشته، بلکه اطرافیان آنها را نیز به فرزندآوری تشویق کرده است.

گزارش راه و شهرسازی: تحویل زمین به ۴۷۰۰ خانواده و صف‌نشینی ۳۹۰۰ متقاضی

در ادامه برنامه، خانم زرین‌پور، رئیس اداره واگذاری حوزه املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان قزوین، در ارتباط تلفنی با برنامه ضمن تبریک روز پرستار، به تشریح عملکرد این اداره‌کل در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت پرداخت و گفت: از زمان ابلاغ قانون در آبان ۱۴۰۰ تاکنون، بالغ بر ۸۰۰۰ خانواده مشمول قانون در استان ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: برای تأمین زمین این خانواده‌ها، تاکنون حدود ۸۸ هکتار از اراضی دولتی داخل محدوده شهر‌ها و ۲۲ هکتار از اراضی الحاقی به محدوده شهر‌ها استفاده شده است. بر همین اساس، تاکنون ۴۷۰۰ خانواده در شهر‌های استان زمین خود را تحویل گرفته‌اند و ۳۹۰۰ خانواده دیگر بر اساس تاریخ ثبت‌نام در صف انتظار تأمین زمین قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد : در برخی شهرستان‌ها مانند آبیک و آوج متقاضیان در مقطعی به صفر رسیده بودند، اما با افزایش تقاضا، تأمین زمین جدید در دستور کار قرار دارد؛ همچنین بیشترین تعداد متقاضیان در صف انتظار مربوط به شهر تاکستان است که مراحل توافق با مالکان برای تأمین زمین در این شهر در حال انجام است تا به زودی زمین‌های مورد نظر به مشمولان تخصیص یابد.

پرسش کلیدی و انتقاد صریح دکتر محمدبیگی از کندی واگذاری‌ها و فشار اجاره‌بها

پس از ارائه گزارش راه و شهرسازی، مجری برنامه پرسش محوری خود را مطرح کرد: «آیا مشکل اصلی تنها تأمین زمین است یا موانع دیگری وجود دارد و چرا روند کار با کندی مواجه است؟»

فاطمه محمدبیگی در پاسخ به این پرسش، ضمن تقدیر و تشکر منصفانه از زحمات شبانه‌روزی همکاران اداره‌کل راه و شهرسازی تصریح کرد: انصافاً این عزیزان خیلی زحمت می‌کشند و ما همواره شاهد تلاش‌هایشان هستیم. اما یک گله جدی دارم؛ وقتی یک مسئله تا این حد مهم، اورژانسی و با این میزان وسواس پیگیری می‌شود، باید به وضعیت مستاصل خانواده‌هایی که دارای فرزند دوقلو، سه‌قلو و چندفرزندی هستند توجه ویژه کرد.

وی با انتقاد شدید از فشار طاقت‌فرسای هزینه‌های مسکن بر دوش جوانان افزود: «این خانواده‌ها با حقوق‌های حدود ۲۰ میلیون تومانی امرار معاش می‌کنند و ناچارند بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها کنند! به همان نسبتی که اهمیت تأمین زمین بالاست، اهمیت سرعت واگذاری آن نیز بالاست و نباید اجازه دهیم این خانواده‌های مستاصل زیر بار فشار سنگین مسکن دچار بحران شوند.»