المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای دانش‌آموزان استان البرز همزمان با سراسر کشور و در نخستین روز از هفته تربیت بدنی با هدف توسعه ورزش دانش‌آموزی، شناسایی استعدادهای ورزشی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در آیین آغاز این المپیاد گفت: مسابقات ورزشی درون‌مدرسه‌ای در همه مدارس استان و در مقاطع تحصیلی مختلف برگزار می‌شود و دانش‌آموزان متناسب با امکانات مدارس در رشته‌های گوناگون ورزشی به رقابت می‌پردازند.

شعبانی با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان افزود: برگزاری این مسابقات علاوه بر ایجاد شور و نشاط در فضای مدارس، زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی، تقویت روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری و شناسایی استعدادهای ورزشی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در این دوره از المپیاد، دانش‌آموزان در رشته‌هایی همچون فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال، داژبال، طناب‌زنی، تنیس روی میز، بدمینتون، شطرنج، بازی‌های فکری، دوومیدانی و بازی‌های بومی و محلی به رقابت می‌پردازند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به روند برگزاری مسابقات اظهار کرد: نفرات برتر پس از رقابت در سطح مدرسه، به مراحل منطقه‌ای و استانی راه پیدا می‌کنند و برگزیدگان این مراحل نیز فرصت حضور در مسابقات کشوری را خواهند داشت.

در ادامه این مراسم، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز نیز از همکاری مجموعه ورزش استان با آموزش و پرورش برای توسعه فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان خبر داد.

رضایی با اشاره به نقش مدارس در پرورش قهرمانان ورزشی گفت: بسیاری از قهرمانان ملی و جهانی فعالیت ورزشی خود را از مدارس آغاز کرده‌اند و توجه به ورزش دانش‌آموزی می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی استعدادها و موفقیت‌های آینده در عرصه ورزش قهرمانی باشد.

وی افزود: همکاری مجموعه‌های آموزشی و ورزشی و فراهم کردن فرصت مناسب برای فعالیت دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف، نقش مؤثری در توسعه ورزش پایه و تربیت نسل آینده قهرمانان کشور دارد.

در بخش پایانی این مراسم، از سمیه بدی، معلم ناحیه ۲ آموزش و پرورش کرج و داور مسابقات ژیمنازیاد جهانی در برزیل، تجلیل شد. همچنین مهرگان قره‌داغی، دانش‌آموز قهرمان مسابقات دوومیدانی کشور، مورد قدردانی قرار گرفت.

آغاز این المپیاد در استان البرز، گامی در مسیر گسترش ورزش مدارس، افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های بدنی و فراهم کردن زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در سطوح مختلف به شمار می‌رود.