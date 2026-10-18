به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان ایلام؛ از برنامه‌ریزی برای تشییع پیکر شهدای گمنام هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و بر انجام باشکوه این مراسم تأکید کرد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های اسلامی در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان ایلام اظهار کرد: هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین تشییع پیکر شهدای گمنام در سطح استان برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی برای میزبانی از این شهدا در مرکز استان و شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد.

علی مرغزاری افزود: پس از مشخص شدن تعداد شهدای اختصاص‌یافته به استان و انتقال پیکر‌ها از مرکز کشور، برنامه‌های تشییع و مراسم‌های مرتبط در شهر ایلام و شهرستان‌ها اجرا خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان ایلام با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تشریح کرد: پس از این نشست؛ جلسات هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط برگزار و وظایف هر مجموعه برای تأمین امکانات و پشتیبانی مورد نیاز مشخص خواهد شد.

استاندار ایلام نیز در این جلسه با اشاره به آمادگی تمام دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مراسم استقبال از شهدای گمنام، گفت: میزبانی از شهدای گمنام در ایام فاطمیه باید به بهترین نحو انجام گیرد.

احمد کرمی تأکید کرد: حفظ و نشر آثار دفاع مقدس از رسالت‌های مهم فرهنگی است و خاطرات و روایت‌های این دوران، حامل ارزش‌هایی است که باید برای نسل‌های آینده تبیین شود.

وی با اشاره به ناکامی دشمن در تصرف حتی یک وجب از خاک ایران در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: مقاومت مردم ایران و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار؛ از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیروزی در این دوران بود و این تجربه تاریخی باید به‌درستی برای جامعه بازگو شود.

کرمی با بیان این که استان ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه دفاع مقدس دارد، افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، بخش‌هایی از تاریخ و تجربه مردم استان در دوران جنگ تحمیلی همچنان نیازمند معرفی و پرداخت بیشتر است و باید از این ظرفیت‌ها برای تولید آثار فرهنگی و تبیین هویت تاریخی ایلام استفاده کرد.