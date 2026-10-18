به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هم‌زمان با روز پرستار، از ۲۳۰ پرستار بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک به پاس خدمات شبانه‌روزی در مراقبت از بیماران، تجلیل شد.

محمدمهدی همتی، مسئول مجمع خیرین سلامت بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک، با تبریک روز پرستار به جامعه پرستاری کشور گفت: این مراسم با هدف قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران این بیمارستان برگزار شد.

وی افزود: پرستاران در بخش‌های بستری، جراحی و مراقبت‌های ویژه، با صبر، دلسوزی و احساس مسئولیت، از بیماران مراقبت می‌کنند و با ایجاد رابطه‌ای صمیمانه، آنها را همچون اعضای خانواده خود می‌دانند.

همتی با اشاره به جایگاه بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک به‌عنوان قطب درمان سرطان در استان مرکزی و غرب کشور اظهار کرد: بیماران مبتلا به سرطان گاهی ماه‌ها برای درمان به این بیمارستان مراجعه می‌کنند و این شرایط، صبر و تلاش مضاعف کادر پرستاری را می‌طلبد.

مسئول مجمع خیرین سلامت بیمارستان آیت‌الله خوانساری اراک ابراز امیدواری کرد با قدردانی از زحمات پرستاران، بخشی از تلاش‌های ارزشمند این قشر خدوم ارج نهاده شود.