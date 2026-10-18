استاندار در سفر کاری خود به تهران، مهم‌ترین مطالبات استان از جمله تامین اعتبار خط انتقال آب، پروژه‌های کلان عمرانی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: استاندار در سفر کاری دو روزه خود به تهران، طی چند جلسه مهم در مجلس و دولت، مهم‌ترین مطالبات استان از جمله تامین اعتبار خط انتقال آب، پروژه‌های کلان عمرانی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را پیگیری کرد.

وی افزود: استاندار در این سفر با رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد و توضیحاتی در خصوص خط انتقال آب و مشکلات استان ارائه شد. وی در این دیدار بر نقش مهم رئیس کمیسیون بودجه در تامین اعتبار و کمک به استان تاکید کرد.

شاه حسینی ادامه داد: همچنین در جلسه‌ای با مدیرعامل صندوق و معاون وزیر کشور، موضوع حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در قالب تسهیلات و اعتبارات مطرح شد و مقرر گردید خط اعتباری هزار میلیارد تومانی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استان اختصاص یابد. بر اساس این توافق، مقرر شد ظرف دو هفته آینده بازدیدی از نزدیک از حوزه فناوری، نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان استان صورت گیرد.

وی گفت: دکتر بابایی در جلسه‌ای دیگر در دیدار با معاون وزیر کشور، مسائل مربوط به انتخابات و پشتیبانی از آن، مشکلات کارکنان دولت، حوزه فناوری اطلاعات استانداری و سایر دستگاه‌ها و حمایت‌های مورد نیاز از سوی تهران را مورد بحث و بررسی قرار داد.