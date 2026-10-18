آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی استان البرز با معرفی و تجلیل از ۷۵ دستگاه برگزیده، بر فراز پل شهید رئیسی کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز از انتخاب ۷۵ دستگاه برگزیده در جشنواره شهید رجایی خبر داد و گفت: در این دوره، عملکرد ۴۹ دستگاه اجرایی، ۱۸ شهرداری و هشت بانک استان بر اساس شاخص‌های تخصصی و میزان اثربخشی خدمات ارزیابی شد.

توحید شیریزاد با اشاره به رویکرد جدید این جشنواره اظهار کرد: ارزیابی دستگاه‌های اجرایی صرفاً به گزارش‌های اداری محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت خدمات، میزان پاسخگویی، پایداری در شرایط دشوار و تأثیر عملکرد سازمان‌ها بر زندگی روزمره مردم از معیارهای اصلی انتخاب برگزیدگان است.

وی افزود: عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال گذشته، مطابق شیوه‌نامه سازمان اداری و استخدامی کشور و در قالب ۱۲ محور موضوعی مورد بررسی قرار گرفت تا مجموعه‌های پیشرو در ارائه خدمات و رفع مشکلات مردم شناسایی شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با تشریح بخش‌های ویژه جشنواره بیان کرد: عنوان «یاور فتح» با هدف تقدیر از دستگاه‌هایی در نظر گرفته شده است که در شرایط محدودیت منابع، ناپایداری زیرساخت‌ها و وجود تهدیدها، خدمات حیاتی را بدون وقفه ادامه داده‌اند.

شیریزاد ادامه داد: «طلوع ایثار» برای پاسداشت تلاش‌های فراتر از وظایف اداری کارکنان، «کارگزار امیدآفرین» با تمرکز بر تحقق وعده‌ها و حل مسائل ملموس جامعه و «تیم کاری پیشران» با هدف تجلیل از گروه‌های خلاق و توانمند در رفع موانع اداری و ارتقای کیفیت خدمات، از دیگر بخش‌های ویژه این جشنواره است.

وی رضایت مردم، پاسخگویی شفاف، سرمایه‌گذاری برای تولید، بهره‌وری انرژی، مدیریت منابع، دولت هوشمند، حکمرانی داده‌مبنا، تحول اداری، تبیین عملکردها و اجرای اصول قانون اساسی را از دیگر محورهای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان برشمرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز تأکید کرد: هدف از برگزاری جشنواره شهید رجایی، تقویت فرهنگ پاسخگویی، ارتقای کارآمدی نظام اداری و شناسایی دستگاه‌هایی است که با عملکرد مؤثر خود، نقش ملموسی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا می‌کنند.