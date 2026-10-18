قرار است پزشکان به مردم ۷ روستا خدمات چشم پزشکی از جمله عینک رایگان ارائه دهند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فتاح محمدی معاون سیاسی استاندار با قدردانی از پزشکان جهادگر برای ارائه خدمات به مردم کم برخوردار گفت:

علی نیکبخت مدیر و مجری برنامه‌های بنیاد علوی در استان هم از برگزاری اردوی ۲ روزه در روستاهای بن زرد علیا و بن زرد سفلی خبرداد و گفت: پویش سلامت علوی “طرح شهید رئیسی”به همت بنیاد علوی و با مشارکت گروه جهادی تیپ۱۲ مستضعفان خدمات چشم پزشکی به مردم مناطق مختلف استان کهگیلویه بویراحمد، ارائه می دهند.

وی اظهار داشت: در این اردوی دوروزه قریب به ۸۵۰نفراز افراد واجد شرایط، دهک‌های یک و ۲ و مددجویان کمیته امدادی پایش و پذیرش شدند واز این خدمات استفاده کردند همچنین به ۳۰۰ نفر عینک رایگان اهدا شد.

دکتر افسری، چشم‌پزشک گروه جهادی هم گفت: مشکل دید نزدیک و دور، ناخنک چشم از جمله مشکلات مردم این منطقه بود.