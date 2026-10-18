ارائه خدمات رایگان چشمپزشکی به مردم بخش پاتاوه به همت پزشکان جهادگر
جمعی از پزشکان متخصص چشم با حضور در روستای بن زرد بخش پاتاوه خدمات تخصصی رایگان به این مردم ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فتاح محمدی معاون سیاسی استاندار با قدردانی از پزشکان جهادگر برای ارائه خدمات به مردم کم برخوردار گفت: قرار است پزشکان به مردم ۷ روستا خدمات چشم پزشکی از جمله عینک رایگان ارائه دهند.
علی نیکبخت مدیر و مجری برنامههای بنیاد علوی در استان هم از برگزاری اردوی ۲ روزه در روستاهای بن زرد علیا و بن زرد سفلی خبرداد و گفت: پویش سلامت علوی “طرح شهید رئیسی”به همت بنیاد علوی و با مشارکت گروه جهادی تیپ۱۲ مستضعفان خدمات چشم پزشکی به مردم مناطق مختلف استان کهگیلویه بویراحمد، ارائه می دهند.
وی اظهار داشت: در این اردوی دوروزه قریب به ۸۵۰نفراز افراد واجد شرایط، دهکهای یک و ۲ و مددجویان کمیته امدادی پایش و پذیرش شدند واز این خدمات استفاده کردند همچنین به ۳۰۰ نفر عینک رایگان اهدا شد.
دکتر افسری، چشمپزشک گروه جهادی هم گفت: مشکل دید نزدیک و دور، ناخنک چشم از جمله مشکلات مردم این منطقه بود.
وی افزود: در این اردوی جهادی که با هدف ارتقای سطح سلامت و دسترسی آسانتر اهالی به خدمات درمانی تخصصی انجام شد، پزشکان و کادر درمانی داوطلب، از ساعات اولیه صبح در روستای مستقر شده و اقدام به معاینه، غربالگری و مشاوره به مردم ارائه کردند.