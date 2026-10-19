۲۰۰ میلیون تومان برای بازگشت یک پدر به آغوش خانواده اش در اصفهان، هدیه‌ای که بنیان خانواده را محکم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ یک هموطن نیک سرشت با مراجعه حضوری به ستاد دیه استان اصفهان، ۲۰۰ میلیون تومان برای مشارکت در آزادی ۴ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد اهدا کرد.

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: این خیر نیک اتدیش انگیزه خود از این اقدام خداپسندانه را کمک به تحکیم بنیان خانواده عنوان کرد و گفت: نبود حضور سرپرست یک خانواده می‌تواند پیامد‌های ناگواری و غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشد؛ از این رو پیشقدم برای انجام این کار خیرشدم.

اسدالله گرجی زاده افزود: ستاد دیه استان اصفهان در نیمه اول امسال با بهره گیری از همراهی خیران و نیکوکاران، اقدامات موثری برای آزادی زندانیان مالی و جرایم غیرعمد داشته است؛ تلاشی که نتیجه آن، بازگشت تعداد زیادی از سرپرستان خانواده به آغوش عزیزانشان و جلوگیری از تضعیف بنیان بسیاری از خانواده‌ها بوده است.