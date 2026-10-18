افزایش ابر و بارش‌ های پراکنده از روز دوشنبه نواحی شمال و ارتفاعات استان خراسان رضوی را فرا می‌ گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، کارشناس پیش‌ بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: طبق تحلیل آخرین نقشه‌ های هواشناسی، وضعیت جوی استان خراسان رضوی تا اواسط هفته پایدار است که این روند منجر به افزایش غلظت آلاینده‌ های هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی می‌ شود.

محمد غیوری خواه افزود: روند کاهشی دما نیز از اواخر هفته جاری در استان خراسان رضوی آغاز می‌ شود.

غیوری خواه ادامه داد: در شبانه روز گذشته قوچان با کمینه دمای پنج درجه سلسیوس و سبزوار با دمای ۳۲ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودند.

وی گفت: در این مدت دمای هوای مشهد نیز بین ۱۰ و ۲۸ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز بیشینه دمای هوا در این کلانشهر به ۲۶ درجه کاهش می‌ یابد.