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فرمانده سپاه حضرت روحالله زمان اجرای رزمایش جان فدای ایران در استان مرکزی را ۲۹ مهر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه حضرت روحالله استان مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری رزمایش جانِ فدای ایران در روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در اراک و دیگر شهرستانهای استان خبر داد.
سردار عمو مهدی گفت: در اراک، این رزمایش از چهار خیابانی که به میدان شهدا منتهی میشوند، آغاز خواهد شد؛ از صبح در مرکز استان و صبح و بعدازظهر در شهرستانها ادامه پیدا میکند.
او افزود: از همه اقشار دعوت میکنیم با حضور پرشور خود، جلوهای از همبستگی و آمادگی دفاعی استان مرکزی را به نمایش بگذارند.