به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری رزمایش جانِ فدای ایران در روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در اراک و دیگر شهرستان‌های استان خبر داد.

سردار عمو مهدی گفت: در اراک، این رزمایش از چهار خیابانی که به میدان شهدا منتهی می‌شوند، آغاز خواهد شد؛ از صبح در مرکز استان و صبح و بعدازظهر در شهرستان‌ها ادامه پیدا می‌کند.

او افزود: از همه اقشار دعوت می‌کنیم با حضور پرشور خود، جلوه‌ای از همبستگی و آمادگی دفاعی استان مرکزی را به نمایش بگذارند.