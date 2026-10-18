شهرستان تاکستان با تولید سالانه ۵۰ هزار تن کشمش، این روزها با چالشی بزرگ روبه‌روست؛ محصولی که با زحمت فراوان کشاورزان تولید می‌شود، اما سود اصلی‌اش به جای تولیدکننده، به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهرستان تاکستان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید کشمش در کشور با سالانه ۴۵ تا ۵۰ هزار تن تولید، این روزها میزبان داغ‌ترین چالش‌های بازار محصولات کشاورزی است. محصولی که حاصل ماه‌ها زحمت و تلاش شبانه‌روزی کشاورزان است، اما سود اصلی آن نه به دست تولیدکننده، بلکه به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود.

بر اساس آمارهای میدانی، قیمت خرید کشمش از کشاورز که سال گذشته بین ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان بود، امسال با افتی نزدیک به ۳۰ درصدی به ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومان سقوط کرده است؛ این در حالی است که هزینه‌های تولید، از جمله قیمت نهاده‌های کشاورزی و دستمزد کارگران، سر به فلک کشیده است.

در سوی دیگر بازار، داستان شکل دیگری دارد. کشمش تاکستانی در بازار مصرف با قیمت ۴۵۰ تا ۴۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد که نشان‌دهنده سود خالص و مستقیم ۱۵۰ هزار تومانی در هر کیلوگرم برای دلالان و کارخانه‌داران است. همچنین بررسی قیمت‌های صادراتی نیز حاکی از آن است که با احتساب نرخ روز دلار، ارزش این محصول به حدود ۲ دلار می‌رسد که سود سرشار آن سهم صادرکنندگان غیربومی و واسطه‌ها می‌شود.

کشاورزان زحمتکش تاکستانی با گلایه شدید از این وضعیت، خواستار نظارت جدی نهادهای ذی‌ربط و کوتاه شدن دست دلالان از زنجیره تولید تا مصرف هستند تا دست‌کم هزینه‌های سرسام‌آور تولید جبران شده و انگیزه برای ادامه کار در این حوزه حفظ شود.