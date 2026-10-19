کارگاه توانمندسازی متولیان مساجد تاریخی این استان به منظور حفظ میراث ماندگار و ظرفیت تاریخی و معنوی برگزار خواهد شد که این برنامه در شهر اصفهان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با اشاره به مساجد تاریخی در استان اصفهان و ثبت شده در فهرست آثار فرهنگی کشور گفت: بیش از ۲۷۰ مسجد شاخص تاریخی و قدیمی در این استان در فهرست آثار میراث فرهنگی کشور قرار گرفته‌اند و همزمان برنامه‌های مذهبی هم در این مراکز اجرا می‌شود.

حجت الاسلام حجت اله شاهسنایی مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با بیان اینکه حفظ و نگهداری این مراکز دینی حائز اهمیت است، افزود: کارگاه توانمندسازی متولیان مساجد تاریخی این استان به منظور حفظ میراث ماندگار و ظرفیت تاریخی و معنوی برگزار خواهد شد که این برنامه در شهر اصفهان در حال انجام است.

وی ادامه داد: در کارگاه‌های آموزشی موضوعات مرتبط با حفظ بافت تاریخی، همکاری مشترک متولیان، خیران و کارشناسان میراث فرهنگی تبیین می‌شود که در انجام فعالیت‌های عمرانی وفرهنگی میراث ماندگار نیز حفظ شود.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان به عضویت کارشناسان میراث فرهنگی در هیات امنا این مساجد اشاره کرد و گفت: در این مراکز دینی و فرهنگی همکاری مشترک بیشتری نسبت به دیگر مسجد‌های استان اصفهان بین مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مرکز رسیدگی به امور مساجد وجود دارد.

وی تاکید کرد: همکاری مشترک سبب توسعه مساجد مبتی بر معماری ایرانی و اسلامی والگوبخشی خواهد بود و مانع از تخریب بنا‌ها خواهد شد که در امر گردشگری دینی و فرهنگی نقش دارد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان اضافه کرد: تعدادی از مساجد روستایی و شهر‌های استان اصفهان نیز در حال ثبت ملی هستند که نیازمند همکاری متولیان با کارشناسان میراث فرهنگی و باستان شناسان در تشکیل پرونده هستند.

وی با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان در بعضی از طرح‌های عمرانی مساجد تاریخی و مرمت بنا‌های آنان مشارکت دارد، گفت: محدودیت اعتبارات دولتی در این خصوص وجود دارد که البته خیران محلی همکاری دارند.