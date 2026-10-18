به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با راه‌اندازی درمانگاه چشم‌پزشکی بیمارستان کوثر، پیشگیری از عوارض چشمی و نیز تشخیص به‌موقع مشکلات بینایی در این بیمارستان، محقق می‌شود.

رئیس بیمارستان کوثر شهر ایلام گفت: درمانگاه چشم پزشکی این بیمارستان به همت متخصصان چشم پزشکی، آغاز به کار کرده است و بیماران استان می‌توانند؛ زیر نظر متخصصان مجرب و با استفاده از تجهیزات پیشرفته، معاینات دوره‌ای چشم پزشکی خود را انجام دهند.

نوری به خدمات ارائه شده در این درمانگاه پرداخت و افزود: بیماران می‌توانند در روز‌های شنبه تا دوشنبه هر هفته، ساعت ۸صبح برای نوبت‌دهی و ویزیت به درمانگاه مراجعه کنند.