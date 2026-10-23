به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ غلامرضا عباسی گفت: در پی گشت و کنترل و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت توسط مأمورین یگان حفاظت این اداره کل، ، یک فرد متخلف در اراضی منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد، به جرم حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز، پیش از هرگونه اقدام به شکار شناسایی و دستگیر شد.

عباسی با اشاره به کشفیات این عملیات افزود: از متهم دستگیر شده، یک قبضه سلاح ته پر تک‌لول غیرمجاز به همراه یک تیر فشنگ ساچمه‌ای کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر اینکه یگان حفاظت محیط زیست با هوشمندی و به صورت شبانه‌روزی مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های استان را تحت نظارت دارد،گفت: پرونده این متخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه تخلف و تکمیل مستندات قانونی، جهت سیر مراحل قضایی به دادسرا ارجاع شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست زنجان در پایان از تمامی دوستداران طبیعت خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را بلافاصله به ادارات محیط زیست گزارش دهند.