با برگزاری قرعه‌کشی رقابت‌های تیمی تنیس روی میز قهرمانی آسیا، تیم ملی مردان ایران با عراق و بنگلادش هم‌گروه شد و تیم ملی بانوان کشورمان به مصاف قزاقستان و مالدیو می‌رود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا از ۲۷ مهر تا ۲ آبان به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود و نمایندگان کشورمان از دوشنبه ۲۷ مهر، رقابت‌های خود را در مرحله گروهی آغاز خواهند کرد.

در بخش مردان، تیم ملی ایران در گروه سوم با تیم‌های عراق و بنگلادش رقابت می‌کند. ملی‌پوشان کشورمان ابتدا مقابل عراق قرار می‌گیرند و در دومین دیدار، ساعت ۱۲:۰۰ به مصاف بنگلادش می‌روند.

نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری و محمدحسن حبیبی ترکیب تیم ملی مردان ایران را تشکیل می‌دهند. هدایت این تیم بر عهده جمیل لطف‌الله‌نسبی به‌عنوان سرمربی و منصور علوی به‌عنوان مربی است.

در بخش بانوان نیز تیم ملی کشورمان در گروه سوم با قزاقستان و مالدیو هم‌گروه شده است. بانوان ملی‌پوش ایران در نخستین دیدار، مقابل قزاقستان قرار می‌گیرند و سپس با مالدیو دیدار خواهند کرد.

ندا شهسواری، مهشید اشتری، الینا رحیمی، فاطمه یاری و ستایش ایلوخانی با مربیگری عاطفه کریمی در ترکیب تیم ملی بانوان ایران حضور دارند.