وحید رضایی در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان با اشاره به دشواری این مسابقه اظهار داشت: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بازی بسیار سختی مقابل تیم خوب، پرمهره، باسابقه و با کادر فنیِ بسیار عالی سپاهان داشتیم؛ اما بازیکنان ما واقعاً شجاعانه، با انضباط تاکتیکی عالی و بسیار جسورانه بازی کردند و توانستیم یک امتیاز ارزشمند از حریف بگیریم.

سرمربی شمس‌آذر با یادآوری آمارهای خط حمله حریف در دیدارهای گذشته افزود: سپاهان در ۳-۴ بازی اخیر خود ۱۰ تا ۱۲ گل به ثمر رسانده بود و خط حمله قدرتمندی داشت، اما دیدید که اسیر بازی خوب بچه‌های ما شد.

وی با تأکید بر تلاش تیم برای کسب پیروزی تا لحظات پایانی خاطرنشان کرد: ما تا آخرین لحظات برای کسب ۳ امتیاز می‌جنگیدیم و حتی در دقیقه ۹۰ هم می‌توانستیم روی توپ برگشتی به گل برسیم و پیروز شویم.

رضایی در پایان ضمن تشکر از تلاش بازیکنان و وضعیت مطلوب تیم یادآور شد: سپاهان تیم باتجربه‌ای است و از اردوها و کیفیت بالایی بهره می‌برد، اما بچه‌های ما خسته نباشند که عملکرد بسیار خوبی داشتند و امیدوارم با همین روند و آرامش، در ادامه مسابقات نتایجِ بهتری کسب کنیم.

نویدکیا: ۶۰ دقیقه ۱۰ نفره جنگیدیم اما از داوری ضربه خوردیم/ یک پنالتی صددرصد برای سپاهان گرفته نشد

محرم نویدکیا در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل شمس‌آذر قزوین با اشاره به جریان مسابقه و اخراج یکی از بازیکنان سپاهان اظهار داشت: ما نزدیک به ۶۰ تا ۶۵ دقیقه با یک بازیکن کمتر بازی کردیم، اما با این وجود بچه‌های ما فوق‌العاده تلاش کردند و نمایشِ باکیفیتی داشتند.

سرمربی سپاهان با اشاره به فشارهای تیم میزبان در دقایق پایانی افزود: با اینکه در دقایق پایانی شمس‌آذر با حمایت تماشاگرانش فشار آورد، اما موقعیت خاصی به حریف ندادیم و حتی با ۱۰ نفر هم موقعیت‌های خوبی خلق کردیم.

وی با انتقاد صریح از تصمیمات تیم داوری خاطرنشان کرد: در صحنه‌ای که پنالتی رخ داد، مدافع ما در فاصله مناسب بود و خطا روی بازیکن ما اتفاق افتاد؛ بازیکنی که روی او خطا شد دیگر حتی نتوانست به بازی ادامه دهد و تعویض شد. من معتقدم در این صحنه یک پنالتی صددرصد برای ما گرفته نشد و آقای پیام حیدری آن را ندید؛ با این حال به تصمیمات داور احترام می‌گذاریم.

نویدکیا در پایان ضمن تبریک به تیم میزبان برای کسب این امتیاز یادآور شد: از عملکرد تیمم در شرایط سخت ۱۰ نفره کاملاً راضی هستم و امیدوارم هر دو تیم در ادامه مسابقات موفق باشند.