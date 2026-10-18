استاندار لرستان با اشاره به برگزاری رزمایش جان‌فدای۲ ،ششم آبان در استان گفت: این رزمایش نمایش اقتدار مردمی و دفاع ملی از این مرز و بوم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش جان‌فدای ۲ گفت: این رزمایش، نمایش وحدت و آمادگی مردم، پیام روشنی از عزم جامعه برای دفاع از کشور است و محاسبات دشمنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سید سعید شاهرخی با بیان اينکه رزمایش جان‌فدا ۲،روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود،افزود: این رزمایش باید جلوه‌ای از اقتدار ملی، همبستگی اجتماعی و وحدت مردم باشد و همه ی ظرفیت‌های استان برای برگزاری باشکوه و مردمی آن به میدان بیاید و دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و مسؤولان استانی و شهرستانی باید با هماهنگی و هم‌افزایی، زمینه ی برگزاری برنامه‌ای منسجم، باکیفیت و باشکوه‌تر از مرحله نخست را فراهم کنند.

شاهرخی گفت: مردم ولایتمدار و انقلابی ایران اسلامی، دشمن آمریکایی صهیونیستی را با حضور آگاهانه در خیابان از کرده خود پشیمان کردند و این رزمایش باز هم در تاریخ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی.این ملت، ثبت خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه حضور مردم در کنار رهبری از عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی و عبور کشور از بحران‌های مختلف بوده است، افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است رهبری و ولایت و حضور معنادار، آگاهانه و تاثیرگذار مردم، دو عامل مهم در تداوم نظام جمهوری اسلامی و مقابله با تهدیدها بوده‌اند که این سرمایه اجتماعی نباید فراموش شود.

استاندار لرستان با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها طی بیش از ۲۳۰ شب گذشته گفت: این حضور مستمر، بیانگر همراهی اقشار مختلف با کشور و ارزش‌های مورد اعتقاد آنان است و مسؤولان باید قدر این همراهی را بدانند.

شاهرخی با اشاره به تحولات جنگ اخیر و فشارهای اقتصادی علیه کشور تأکیدکرد: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، تلاش می‌کند با اعمال فشارهای اقتصادی و تاثیرگذاری بر معیشت مردم، شرایط داخلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد از این رو تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

استاندار لرستان با اشاره به تجربه برگزاری مرحله نخست رزمایش جان‌فدا گفت: این برنامه از نظر ماهیت و نوع سازماندهی با راهپیمایی‌های مناسبتی تفاوت دارد و نمادی از مسوولیت‌پذیری مردم، پیوند جامعه با حاکمیت، دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی و اعلام پشتیبانی از نیروهای مسلح است.