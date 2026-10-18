با هدف فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی برابر برای دانش‌آموزان شهری و مناطق دوردست، آزمون نخبه پروری در کهگیلویه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد عزیزی، مسئول علمی و پژوهشی سپاه ناحیه کهگیلویه، با اشاره به اهداف برگزاری این آزمون‌ها گفت: فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق شهری و دوردست، به‌ویژه دانش‌آموزانی که به دلیل محدودیت مالی یا فاصله از مراکز آموزشی امکان شرکت در آزمون‌های استاندارد را ندارند، از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

عزیزی افزود: این آزمون‌ها با هزینه‌ای اندک برگزار می‌شود و ۵۰ نفر برتر کشوری نیز تا پایه دوازدهم و کنکور، از حمایت‌های این مجموعه برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵ مجموعه در بخش‌های مختلف شهرستان، از جمله دهدشت، سوق، دیشموک و قلعه‌رئیسی، میزبان این آزمون‌ها هستند، اظهار کرد: حدود ۶۰۰ دانش‌آموز در این طرح شرکت می‌کنند و دانش‌آموزان پایه ششم تا یازدهم می‌توانند از این فرصت آموزشی بهره‌مند شوند.

عزیزی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت بُعد علمی فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد و پایگاه‌های بسیج گفت: این طرح علاوه بر شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی دانش‌آموزان، زمینه تقویت بنیه علمی پایگاه‌ها و گسترش فعالیت‌های آموزشی در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری را فراهم می‌کند.

در شهر سوق نیز این آزمون با حضور ۲۱۲ دانش‌آموز، زیر نظر گروه جهادی شهدای سوق و با همکاری معلمان جهادی برگزار می‌شود. برگزاری کلاس‌های آموزشی و ارائه مشاوره تحصیلی به‌صورت ماهانه، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حمایت از دانش‌آموزان این مجموعه است.