انتخابی کومیته تیمی کاراته برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم اعزامی به جام جهانی، در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و سه نفر برتر این رقابت‌ها جواز حضور در اردو را کسب کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انتخابی کومیته تیمی برای حضور در اردوی تیم ملی اعزامی به جام جهانی کاراته، یکشنبه ۲۶ مهر با حضور مسئولان فدراسیون در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد.

وهاب شاهمیر، حامد اکبری و محمدرضا گیلانپور نفرات برتر این انتخابی بودند که جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

نخستین مرحله اردوی تیم ملی برای حضور در جام جهانی، از صبح فردا (۲۷ مهرماه) در مرکز آموزش تیم‌های ملی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز می‌شود علی‌اصغر آسیابری، صالح اباذری، مرتضی نعمتی، محمود نعمتی، مهدی عاشوری، اسماعیل معتمدی و مهدی گنج‌زاده دیگر ملی‌پوشان کومیته تیمی هستند که در این اردو حضور خواهند داشت.

همچنین با تصمیم کادر فنی، امیرعباس بیگ‌محمدلو نیز به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت شد.