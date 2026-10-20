اهدای کتاب در قالب طرح «نذر دانایی»، با استقبال پرشور زنجانی‌ها در نیمه نخست امسال همراه شد؛ حرکتی فرهنگی که به غنای کتابخانه‌ها و افزایش سرانه مطالعه استان انجامیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسئول روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان اعلام کرد:در شش ماهه ابتدایی امسال، کتابخانه‌های عمومی این استان شاهد موجی از مشارکت مردمی و اهدای منابع ارزشمند مکتوب بوده‌اند. برهمین اساس، در این بازه زمانی مجموعه‌ای بالغ بر ۲۰ هزار نسخه کتاب با موضوعات مختلف توسط خیرین، سازمان‌ها و مردم فرهنگ‌دوست استان به کتابخانه‌های عمومی اهدا شده است.

این اقدام ارزشمند که نشان از اعتماد عمومی به کتابخانه‌های عمومی به عنوان «پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی» دارد، ضمن تقویت گنجینه منابع کتابخانه‌ها، فرصت بهره‌مندی از کتاب‌های متنوع را برای اعضا و مراجعین فراهم آورده است.

کتب اهدایی شامل موضوعات متنوعی اعم از ادبیات، علوم کاربردی، کتب کمک‌درسی، منابع دینی و کتاب‌های کودک و نوجوان بوده است که پس از طی فرآیند‌های کارشناسی، ثبت، آماده‌سازی، جهت امانت‌دهی در قفسه‌های کتابخانه‌های عمومی سراسر استان جای گرفته‌اند.

اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان همواره بر این باور است که «اهدای کتاب»، نه تنها یک انتقال فیزیکی منبع، بلکه انتقال دانایی و ترویج خیرخواهی در جامعه است. این حجم از مشارکت مردمی نشان‌دهنده آن است که مردم فهیم استان زنجان، نسبت به غنی‌سازی منابع کتابخانه ها، احساس مسئولیت اجتماعی دارند.

فرآیند اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی استان، نه تنها در بازه‌های زمانی خاص، بلکه در تمامی طول سال فعال بوده و علاقه‌مندان به مشارکت در این «نذر فرهنگی» می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین کتابخانه عمومی محل سکونت خود، نسبت به اهدای منابع مطالعاتی و شخصی خود اقدام کنند.