در ادامه رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، مس شهربابک وگل گهر سیرجان فردا دوشنبه به تزتیب پرسپولیس واستقلال تهران رو‌به‌رو می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛تیم‌های فوتبال مس شهر بابک و پرسپولیس از ساعت ۱۵:۳۰ فردا (دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵) در حالی به مصاف هم می‌روند که سرخ پوشان برای حفظ صدر، نیاز مبرمی به ۳ امتیاز این بازی دارند.

پرسپولیسی‌ها در حالی پا به این میدان می‌گذارند که تا به این جای فصل با کسب ۱۷ امتیاز از ۸ بازی به صدر جدول رده‌بندی تکیه زده‌اند و در ۵ دیدار اخیر خود هیچ شکستی را تجربه نکرده‌اند.

با این حال، شاگردان تارتار برای این سفر خارج از خانه با دغدغه‌هایی در خط دفاعی روبه‌رو هستند.

محمدحسین کنعانی‌زادگان، مدافع باتجربه سرخ‌پوشان، به دلیل مصدومیت این مسابقه را از دست داده و غایب بزرگ تیمش است تا کادر فنی برای چیدمان قلب دفاعی روی گزینه‌های جایگزین حساب کند.

البته با وجود برخی حواشی پیش‌رو، مشکل اسکان کاروان پرسپولیس در شهربابک حل شده تا تیم با آرامش بیشتری آماده این تقابل شود. در خط حمله نیز حضور علی علیپور، خط دفاعی میزبان را به شدت تهدید می‌کند.

این در حالی است که شنیده می‌شود تیوی بیفوما احتمالا برای این بازی در دسترس نخواهد بود و شاید شهرآبادی یک بار دیگر این فرصت را داشته باشد تا از ابتدا و در ترکیب اولیه تیم تارتار به زمین برود.

در سوی دیگر میدان، مس شهربابک با هدایت قاسم شهبا شرایط کاملاً متفاوتی دارد و این تیم با اندوخته ۵ امتیازی در رتبه هجدهم و قعر جدول قرار دارد و روز‌های سختی را برای بقا می‌گذراند.

مسی‌ها علاوه بر فشار نتایج اخیر، در این مسابقه محمد آژیر، مدافع بلندقامت خود را به دلیل اخراج در بازی قبل مقابل فولاد، در اختیار ندارند. با این وجود، حضور بازیکنان باسابقه و باهوشی مثل زبیر نیک‌نفس در میانه میدان، نقطه امیدواری میزبان برای خلق شگفتی و بسته نگه داشتن دروازه‌شان در برابر ماشین گلزنی پرسپولیس است.

گل‌گهر سیرجان دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها هم فردا از ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف استقلال تهران خواهد رفت.

دیدار تیم‌های استقلال و گل گهر در حالی قرار است در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شود که دو تیم پس از پشت سر گذاشتن بازی‌های آسیایی‌شان وارد این رقابت خواهند شد.

استقلال در هفته دوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا مقابل الغرافه قطر با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید و گل گهر هم در لیگ قهرمانان آسیا دو، با دو گل از المحرق بحرین شکست خورد.

در جدول لیگ برتر، استقلال با کسب ۱۶ امتیاز از ۸ بازی در رده سوم قرار دارد و بالاتر از آنها پرسپولیس و تراکتور با ۱۷ امتیاز قرار دارند و گل گهر هم با ۱۳ امتیاز از ۸ بازی در رده هفتم جدول جای دارد.