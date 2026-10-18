طرح کشوری «نو میدان» با هدف تقویت حضور و مشارکت دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه و حمایت از وطن، فعالیت خود در استان قزوین را از شهر الوند آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، طرح کشوری «نو میدان» با محوریت تقویت حضور، نقش‌آفرینی و مشارکت فعال دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه و با شعار همدلی و حمایت از وطن، در استان قزوین رسماً آغاز به کار کرد.

این طرح کشوری که با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های اجتماعی نسل نوجوان و ترویج روحیه همبستگی ملی طراحی شده است، در گام نخست در استان قزوین و از شهر الوند اجرایی شد تا دانش‌آموزان این خطه در فضایی پرشور، آمادگی و حضور خود را در عرصه‌های حمایتی و اجتماعی به نمایش بگذارند.

اجرای این طرح با استقبال پرشور دانش‌آموزان و اولیاء همراه بوده و قرار است استمرار یابد.