تیم‌های فوتبال شمس‌آذر و سپاهان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال به تساوی رسیدند.

هفته نهم لیگ برتر فوتبال، توقف سپاهان در قزوین

هفته نهم لیگ برتر فوتبال، توقف سپاهان در قزوین



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال شمس‌آذر قزوین و سپاهان اصفهان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه سردار آزادگان با قضاوت حسین امیدی برگزار شد و در نهایت دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از نزدیک به تماشای این دیدار نشست.

تیم فوتبال سپاهان که ۳ بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود بازی را خیلی خوب آغاز کرد و برتری قاطع در نیمه نخست داشت، اما اشتباه یوسفی در بازپس گیری توپ در دقیقه ۳۲ با اخراج این بازیکن همراه شد تا سپاهان ۱۰ نفره شود.

تیم فوتبال سپاهان با این تساوی ۱۷ امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت و شمس‌آذر هم ۷ امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد.