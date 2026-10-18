همزمان با تهیه صدمین برنامه رادیویی آفتاب مهربانی ویژه نابینایان و کم‌بینایان استان، از دست اندرکاران این برنامه رادیویی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛محمدعلی طالبی استاندار کرمان در این مراسم برنامه رادیویی آفتاب مهربانی را گوشه‌ای از توان و استعداد این افراد دانست و بر تلاش برای شکوفایی هرچه بیشتر استعداد‌های آنان تاکید کرد.

عماد محمدی مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان هم جامعه نابینایان را هنرمند و توانمند خواند و از پیگیری ساخت برنامه تلویزیونی با استفاده از توانمندی این قشر خبر داد.

ویژه برنامه‌ی آفتاب مهربانی با همکاری عوامل نابینا و کم بینا و به تهیه کنندگی زهرا استاد ناروئی از مرداد ۱۴۰۳ به صورت هفتگی از شبکه استانی صدای مرکز کرمان پخش می‌شود.

این مراسم با پاسداشت سومین سالگرد آغاز به کار موسسه نگاه آفتاب مهر، حامی نابینایان و کم بینایان استان همراه بود.