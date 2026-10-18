حق بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۱۱۳.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش، به حدود ۷۰۹.۹ همت رسید و خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه نیز با افزایش ۱۳۳.۴ درصدی، از ۳۹۲.۸ همت فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مدت یاد شده، تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده به حدود ۴۱.۸ میلیون فقره رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین شرکت‌های بیمه در این مدت ۵۶ میلیون مورد خسارت پرداخت کرده‌اند که حاکی از رشد ۱۴ درصدی این شاخص است.

بررسی ترکیب پرتفوی بازار بیمه نشان می‌دهد رشته‌های درمان، زندگی و شخص ثالث و مازاد، در مجموع حدود ۸۲.۳ درصد از حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند. رشته درمان با سهم ۴۰.۸ درصدی در رتبه نخست قرار دارد و رشته‌های زندگی و شخص ثالث و مازاد به‌ترتیب با سهم‌های ۲۶.۵ و ۱۵ درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، خسارت پرداختی در رشته‌های درمان، زندگی و شخص ثالث و مازاد، در مجموع ۸۶.۷ درصد از کل خسارت پرداختی بازار را تشکیل داده است.

نسبت خسارت بازار نیز با افزایش ۴.۷ واحدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۵۵.۳ درصد رسیده است. این شاخص با توجه به ملاحظات مربوط به وصول حق‌بیمه‌ها، ذخایر و هزینه‌های شرکت‌های بیمه، به‌تنهایی معیار کاملی برای ارزیابی عملکرد واقعی صنعت بیمه محسوب نمی‌شود.

همچنین، شرکت‌های بیمه غیردولتی در شش‌ماهه نخست سال جاری ۸۵.۵ درصد از حق‌بیمه تولیدی و ۸۳ درصد از خسارت پرداختی بازار را به خود اختصاص داده‌اند؛ آماری که سهم قابل‌توجه این شرکت‌ها را در فعالیت‌های بیمه‌ای کشور نشان می‌دهد.

گفتنی است، آمار‌های این گزارش بر اساس اطلاعات خوداظهاری شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب تهیه شده است و سهم رشته‌ها و شرکت‌های بیمه از بازار در دوره‌های کمتر از یک سال ممکن است با تغییراتی همراه باشد.