

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد، با اشاره به ارائه گزارش مدیرکل استاندارد استان در ابتدای این نشست گفت: در این جلسه، آخرین وضعیت استان، اقدامات صورت گرفته، مقایسه کشوری در مباحث مختلف و بخشنامه‌های به روز شده مورد بررسی قرار گرفت که گزارش بسیار خوبی ارائه شد و جای تقدیر و تشکر دارد.

علمدار یزدی با بیان اینکه استاندارد در تمام ابعاد زندگی روزمره مردم نقش دارد، افزود: از بنزینی که در خودرو‌ها استفاده می‌شود تا آردی که در نانوایی‌ها به کار می‌رود، همگی تحت پوشش استاندارد قرار دارند و این موضوع نشان دهنده جامعیت و اهمیت استاندارد در زندگی روزانه است.

معاون استاندار یزد از تصمیم به برگزاری جلسات تخصصی با موضوعیت‌های کالایی خبر داد و گفت: قرار شد جلسات تخصصی بیشتری در خصوص موضوعاتی مانند طلای آب شده، آرد، سبوس و آرد کامل برگزار شود.

وی با قدردانی از همکاری اصناف در خصوص استانداردسازی ترازوها، افزود: در این نشست مقرر شد نسبت به ارتقای شرکت‌های بازرسی داخل استان اقدام شود و در صورت نیاز، مشوق‌هایی از سوی حاکمیت و با پیگیری استانداری در نظر گرفته شود.

علمدار یزدی با اشاره به اینکه مقرر شد ظرف مدت یک هفته مباحث مطرح شده احصا و در جلسه بعدی گزارش شود، ابراز امیدواری کرد با برگزاری چنین جلساتی و اجرایی شدن مصوبات، شاهد ارتقای کیفیت تولیدات استان و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم باشیم.

وی در پایان با اشاره به شعار استاندارد «از اینی که هستیم به بهتر از این»، گفت: با وجود جایگاه خوب فعلی، باید در مسیر بهبود مستمر حرکت کنیم.