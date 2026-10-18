در دویست و سی و یکمین شب از اجتماعات مردمی، مردم بصیر خوزستان ندای حیدر حیدر در دفاع از میهن اسلامی سر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و سی و یکمین شب از اجتماعات مردمی با حضور گسترده در سطح میادین و خیابان‌های مناطق شهری و روستایی استان با حضور آگاهانه خود آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصاویر امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر ادامه راه شهیدان پر افتخار تاکید کردند.