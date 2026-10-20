با آغاز فصل برداشت، بیش از ۴۵ هزار و ۶۰۰ تن لوبیا چیتی از مزارع استان زنجان برداشت و روانه بازار مصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سال زراعی گذشته بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان به کشت لوبیا اختصاص یافت که بیشترین میزان آن مربوط به دشت‌های حاصلخیز ابهر، خرمدره و خدابنده بود که هم اکنون موعد برداشت آن فرا رسیده است.

اشتراکات کشاورزی استان‌های زنجان و مرکزی، این روز‌ها در فصل برداشت لوبیا چیتی نمایان شده است.

محصولی که با پیوند تجربه کشاورزان و ظرفیت‌های اقلیمی دو منطقه، از مزارع حاصلخیز ابهر و خرمدره برداشت می‌شود و راهی بازار‌های مصرف کشور می‌شود.