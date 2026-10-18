به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار در دیدار با مدیرکل، مسئولان و پیشکسوتان ورزش استان، ورزش را بستری برای تقویت اخلاق و منش پهلوانی دانست و گفت: قهرمانی واقعی در کنار مدال‌آوری؛ با اخلاق‌مداری و تواضع معنا پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر گسترش ورزش همگانی در محلات و مناطق کم‌برخوردار افزود: صنایع مستقر در استان باید از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی خود برای توسعه فضا‌های ورزشی و حمایت از قهرمانان و تیم‌های ایلامی استفاده کنند.

در این دیدار؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز از تدارک صد‌ها برنامه فرهنگی، همگانی و قهرمانی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی خبر داد و به افتخارآفرینی ورزشکاران ایلامی و پیگیری طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی اشاره کرد.

در پایان؛ شال پهلوانی و تندیس ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به امام جمعه ایلام اهدا شد.