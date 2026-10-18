به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان ارتش در منطقه جنوب غرب کشور، پرستاران و کادر درمان از پرستاران بیمارستان شهید منفرد نیاکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اهواز به مناسبت روز پرستار تجلیل شد.

در این مراسم امیر سرتیپ دوم عادل حیدری، ارشد آجا و فرمانده قرارگاه نزاجا در منطقه جنوب غرب کشور با اشاره به تلاش‌های پرستاران در عرصه سلامت و درمان کشور گفت: امروز ستون فقرات سلامت و معنویت در ارتش پرستاران و همکاران عقیدتی سیاسی هستند.

در این مراسم از پرستاران بیمارستان شهید منفرد نیاکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تجلیل شد.

همچنین در مراسمی از پرستاران شهرستان بندر ماهشهر تجلیل شد.