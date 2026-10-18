فرماندار کهگیلویه از اختصاص اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی برای اجرای طرح آب رسانی به چهار شهر و حومه غربی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سید ایرج کاظمی‌جو، فرماندار شهرستان کهگیلویه، در نشست شورای آب این شهرستان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب و ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی گفت: در این نشست، ضمن بررسی مصوبات جلسه گذشته و ارزیابی میزان تحقق آن‌ها، طرح های حوزه آب شهرستان با توجه به اولویت‌ها و تأکیدات استاندار مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار کهگیلویه با اشاره به اجرای طرح آبی حومه غربی شهرستان با ۴۰ درصد پیشرفت و اهمیت آن برای تأمین آب بخش سوق و روستاهای حومه ادامه داد: پیمانکار جدید این طرح مشخص شده و با آغاز تجهیز کارگاه، روند اجرایی آن از سر گرفته می‌شود.

کاظمی‌جو همچنین از فعال‌بودن طرح آبرسانی گندمکار خبر داد و اضافه کرد: پس از اختلاف‌نظرها درباره این طرح، با پیگیری استاندار هم اکنون طرح در حال اجر و ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تأمین اعتبار برای سایر طرح‌های آبرسانی شهرستان افزود: از محل اعتبارات سفر هیات دولت، ۷۰ میلیارد تومان برای طرح آب چهار شهر و ۵۰ میلیارد تومان برای طرح آب حومه غربی اختصاص یافته است که انتظار می‌رود تخصیص این اعتبارات، زمینه پیشرفت بیشتر طرح ها را فراهم کند.

فرماندار کهگیلویه به طرح سرپری اشاره کرد و با قدردانی از پیمانکار این طرح گفت: با وجود اینکه مجوز ماده ۲۰ پروژه هنوز اخذ نشده، عملیات اجرایی آن ادامه دارد؛ همچنین برای رفع مشکلات تردد و افزایش ایمنی، جاده دسترسی جایگزین با همکاری راهداری و آب منطقه‌ای تکمیل شده است.

وی از مردم خواست برای جلوگیری از حوادث احتمالی، از مسیر جایگزین استفاده کنند.

کاظمی‌جو با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی بیان کرد: با توجه به تجربه خسارت‌های سال‌های گذشته، به بخشداران، شهرداران و دهیاران تأکید شده است از هم‌اکنون نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.