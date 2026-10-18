مردم آبادان و خرمشهر در دویست و سی و دومین تجمع شبانه، با حضور در خیابان‌ها، بر حمایت خود از رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند.

دویست و سی و دومین شب ایستادگی مردم جنوب غرب خوزستان در حمایت از رهبر معظم انقلاب

دویست و سی و دومین شب ایستادگی مردم جنوب غرب خوزستان در حمایت از رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان در دویست و سی و دومین شب از تجمعات شبانه، همچنان بر حضور در میدان و حمایت از رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

این تجمعات که با حضور مردم آبادان و خرمشهر برگزار می‌شود، جلوه‌ای از همبستگی و همراهی مردم در شرایط کنونی است و شرکت‌کنندگان بر ضرورت حفظ انسجام ملی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید دارند.

حاضران در این تجمعات معتقدند ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن، اتحاد و همبستگی ملی و همچنین مواسات و کمک‌های مؤمنانه، سه مؤلفه مهم برای عبور از شرایط دشوار و تقویت توان ملی کشور به شمار می‌روند.