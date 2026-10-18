بیش از ۳۰۰ موکب دار عراقی با حضور در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی، ضمن ابراز ارادت به رهبر انقلاب اسلامی، با رهبر شهید تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم با حضور جمعی از موکب داران عراقی که برای خدمت رسانی به زائران به مشهد سفر کرده اند، برگزار شد و شرکت کنندگان با قرائت بیانیه ای، پایبندی خود به آرمان های انقلاب اسلامی و ولایت را اعلام کردند.
موکب داران عراقی در این مراسم گفتند: رهبر انقلاب ادامه دهنده راه پدر شهیدشان خواهد بود؛ همان راهی که ادامه مسیر امام خمینی (ره) بود و از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به ایشان رسیده است.