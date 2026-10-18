تجدید بیعت موکب‌ داران عراقی با رهبر شهید انقلاب

بیش از ۳۰۰ موکب‌ دار عراقی با حضور در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی، ضمن ابراز ارادت به رهبر انقلاب اسلامی، با رهبر شهید تجدید بیعت کردند.