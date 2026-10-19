مأموران انتظامی شهرستان ممسنی در استان فارس در اجرای طرح کنترل مجرمین حرفه‌ای، یک سارق سابقه‌دار را با اعتراف به ۹ فقره سرقت کابل برق و ابزارآلات ساختمانی دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: در راستای اجرای طرح کنترل مجرمان حرفه‌ای و باسابقه، مأموران انتظامی ممسنی یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

او افزود: متهم در بازجویی پلیسی، به ۹ فقره سرقت کابل برق و ابزارآلات ساختمانی با هدف تأمین هزینه‌های مواد مخدر اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه‌های سرقت، روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی ممسنی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با سرقت و پاکسازی محلات از شهروندان درخواست کرد هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.