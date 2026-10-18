دادستان عمومی و انقلاب اردبیل از برخورد جدی قضایی با هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در بیت‌المال و سوء‌استفاده از اموال عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز یکشنبه با اشاره به وصول گزارش‌ها از برخی سوء استفاده‌ها از خودرو‌های سازمانی همزمان با بازگشایی مدارس و استفاده از خودرو‌های دولتی برای امور شخصی و ایاب و ذهاب فرزندان خود و از استاندار اردبیل خواست مراتب جهت اقدامات پیشگیرانه به تمام دستگاه‌ها ابلاغ گردد.

وی حقوق عامه را خط قرمز دادستانی اعلام کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشابه گزارش مصور خود را از طریق کانال ارتباطی دادستانی در پیام‌رسان اینا به نشانی @dadsaraard ارسال کنند.