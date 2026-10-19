به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ عبدالرضا زارع گفت: در بازرسی از یک دستگاه کامیون بنز، ۲ هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ گوشتی فاقد مجوز در این شهرستان کشف شد.

او بیان کرد: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید جنتی‌فر این شهرستان هنگام کنترل جاده‌های اصلی به یک دستگاه کامیون بنز مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از قسمت بار ۲ هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ گوشتی فاقد مجوز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.