استاندار اردبیل از توزیع بیش از ۴۵۰ هزار تن کالای اساسی و نهاده دامی در استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت ۶۶ میلیون لیتر سوخت مازاد بر سهمیه واحد‌های اقتصادی نیز تامین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه روز یکشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان، نظارت بر بازار، تامین کالا‌های اساسی و پایداری فعالیت واحد‌های تولیدی را از محور‌های اصلی این نشست دانست و اظهار کرد: از مجموع کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی توزیعی حدود ۷۰ هزار تن از طریق ظرفیت مرزی استان و واردات از کشور‌های همجوار تامین شده است.

وی با اشاره به ثبت سفارش ۱۲۰ هزار تن کالا افزود: با توجه به تفویض اختیار‌های انجام شده به استان در زمینه تأیید ثبت سفارش، ورود مستقیم کالا و ثبت آماری مقرر شد دستگاه‌های مربوط از این ظرفیت برای تسریع واردات کالا‌ها و به‌ویژه مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی استفاده کنند.

استاندار اردبیل به تامین ۶۶ میلیون لیتر سوخت مازاد بر سهمیه واحد‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر تأمین سوخت مازاد بر سهمیه، نظارت بر نحوه مصرف آن باید به صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

امامی یگانه همچنین با اشاره به بررسی وضعیت ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی، ادامه داد: تأمین سوخت دوم نانوایی‌ها نیز پیگیری شده و بیش از ۵۰ درصد نانوایی‌های استان به سوخت دوم مجهز شده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت استمرار نظارت بر بازار، به موضوع صادرات محصولات کشاورزی استان به جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت ماندگاری برخی محصولات، مقرر شد رایزنی‌های لازم با گمرک کشور مقابل برای تسریع در روند صادرات انجام شود.

استاندار اردبیل در ادامه، حمایت از واحد‌های اقتصادی و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها را از اولویت‌های قرارگاه اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: بخشی از این منابع در چارچوب مصوبات سفر رییس جمهور و بخشی نیز از طریق مجوز‌های صادر شده و بانک‌های عامل پیگیری می‌شود.

امامی یگانه بیان کرد: با پیگیری این منابع و تسریع در تامین نیاز‌های واحد‌های تولیدی، زمینه پایداری فعالیت‌های اقتصادی، توسعه تولید و افزایش اشتغال در استان فراهم می‌شود.