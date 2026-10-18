به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان داراب گفت: دوره تخصصی پایه اسکان (سرپناه) اضطراری در اواخر مهرماه با حضور ۲۴ نفر از امدادگران و نجاتگران مرد در داراب برگزار شد.

محمود حیدری افزود: در این دوره، فراگیران با مباحثی از جمله آشنایی با کلیات و تعاریف، حداقل استاندار‌ها در اسکان اضطراری، طراحی و مکان یابی، مدیریت و برپایی اردوگاه، شناسایی خانوار و سایر مباحث تخصصی مرتبط آشنا شدند.

او در پایان گفت: در پایان این دوره، پس از برگزاری آزمون، به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه آموزشی اعطا شد.