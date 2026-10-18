به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نمایش «بگو حرام» به نویسندگی محمدرضا شاهمردی و کارگردانی محمد کدخدازاده است.

در این نمایش محمد کربلائی ابراهیمی، ابوالفضل شیبانی، محمد کدخدازاده، محمدجواد سعادتمند، نگین رسولی و سارا جهانگیری ایفای نقش دارند.

نمایش «بگو حرام» تا ۳۰ مهر ساعت ۱۸در پلاتو مشاهیر واقع در انتهای بلوار امام موسی صدر (خاکفرج)، میدان شهید نواب صفوی، تالار فرهنگ و هنر بر روی صحنه می‌رود.